Мамедов назвал "Спартак" главным конкурентом "Зенита" в новом сезоне

"Спартак" будет главным конкурентом "Зенита" в следующем сезоне. "Краснодар" пройдёт через перестройку. Начало сезона будет очень трудным. ЦСКА тоже не в лучшей форме.В конце прошлого сезона "Спартак" выглядел хорошо. Команда будет играть так же в новом сезоне", - сказал Мамедов Metaratings.
По итогам прошедшего сезона петербургский "Зенит" стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, набрав 68 очков. "Краснодар" расположился на второй строчке с 66 баллами в своем активе. Московские "Спартак" и ЦСКА заняли четвертое (52 очка) и пятое (51 очко) места соответственно.