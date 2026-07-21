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Мамедов назвал "Спартак" главным конкурентом "Зенита" в новом сезоне

Бывший игрок "Спартака" Рамиз Мамедов высказался о предстоящем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Рамиз Мамедов считает, что за первое место в чемпионате России поборются "Спартак" и "Зенит".

"Спартак" будет главным конкурентом "Зенита" в следующем сезоне. "Краснодар" пройдёт через перестройку. Начало сезона будет очень трудным. ЦСКА тоже не в лучшей форме.
В конце прошлого сезона "Спартак" выглядел хорошо. Команда будет играть так же в новом сезоне", - сказал Мамедов Metaratings.

По итогам прошедшего сезона петербургский "Зенит" стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, набрав 68 очков. "Краснодар" расположился на второй строчке с 66 баллами в своем активе. Московские "Спартак" и ЦСКА заняли четвертое (52 очка) и пятое (51 очко) места соответственно.

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