Соглашение иранца с немецким клубом рассчитано до июня 2027 года. Азмун перейдет в "Байер" 1 июля 2022, после того как истечет его контракт с петербургским клубом.
По информации источника, Азмун покинул расположение "Зенита" и отправился на подписание контракта с "аспириновыми", не предупредив об этом тренерский штаб и руководство петербуржцев. Таким образом, Сердар нарушил медицинский протокол "сине-бело-голубых". Отмечается, что теперь форварда ждет приличный штраф.
Сердар Азмун перешел в "Зенит" зимой 2019 года. В текущем сезоне 27-летний форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро. В общей сложности за петербургский клуб иранец сыграл в 104 матчах, на его счету 62 забитых мяча и 23 голевых передачи.
Источник: Чемпионат
СМИ: "Зенит" оштрафует Азмуна за подписание контракта с "Байером"
В субботу, 22 января, нападающий "Зенита" Сердар Азмун подписал контракт с "Байером".
Фото: ФК "Зенит"