Соглашение Ракицкого с "Зенитом" истекает этим летом.
"Ракицкому сделано предложение, ждем ответ", - приводит слова Медведева РИА Новости.
Защитник Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит" зимой 2019 года за 10 млн евро из "Шахтера". В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и стал автором 6 результативных передач. Всего за петербургский клуб Ракицкий сыграл в 107 матчах, забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач.
Сегодня "Зенит" завершил первый тренировочный сбор в Дубае. В последний день сбора "сине-бело-голубые" разгромили в контрольной игре словацкую "Жилину" (5:0).
"Зенит" сделал предложение Ракицкому о продлении контракта
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что петербургский клуб сделал защитнику Ярославу Ракицкому предложение о продлении контракта.
Фото: ФК "Зенит"