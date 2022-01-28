"У "Зенита" опытное руководство. Это команда чемпионов. Они разберутся, что делать с Азмуном", - заявил Семин.
Напомним, ранее Азмун заключил контракт с "Байером". Соглашение иранского форварда с клубом из Леверкузена рассчитано до 2027 года.
Ожидается, что контракт вступит в силу по окончании сезона, когда истечет срок действия договора игрока с "Зенитом". При этом СМИ сообщали, что "Зенит" может отпустить Азмуна в "Байер" уже зимой. Указывалось, что главный тренер команды Сергей Семак склоняется именно к такому варианту. Семак не уверен, что футболист в должной степени мотивирован, чтобы продолжать выступления за "Зенит".
Источник: Спорт-Экспресс
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Семин: у "Зенита" опытное руководство. Они разберутся в ситуации с Азмуном
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о возможном уходе форварда "Зенита" Сердара Азмуна из петербургского клуба в зимнее трансферное окно.
Фото: "СЭ"