"Соболев - симулянт? Для меня нет. Нормальный нападающий. А по поводу падений – это часть игры, работы футболиста. Надо делать все, чтобы победить – значит, будем", - цитирует Булатова Sport24.
Напомним, Соболев перешел в "Спартак" как раз из "Крыльев Советов" в начале 2020-го года в аренду, по итогам которой был выкуплен московским клубом. С того момента форвард провел за "Спартак" 60 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 12 результативных передач.
В нынешнем сезоне на счету Соболева восемь голов и четыре ассиста в 23-х матчах РПЛ и еврокубков. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 9 млн евро. Контракт нападающего с красно-белыми действует до 2026-го года.
Тренер "Крыльев" Булатов: Соболев не симулянт, а нормальный нападающий. Падения - это часть игры
Тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов высказался об эпизодах, когда форварда "Спартака" Александра Соболева обвиняют в симуляциях.
Фото: ФК "Спартак"