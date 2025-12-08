Лещенко: я двумя руками за то, чтобы Гусев остался главным тренером "Динамо"

"Я двумя руками за то, чтобы Гусев остался. Конечно, от тренера зависит многое, но в такой ситуации, как сейчас, не думаю, что даже западный топ-тренер что-то сделал бы сразу. Надо шаг за шагом выправлять ситуацию", - сказал Лещенко.
Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" после ухода из московского клуба Валерия Карпина. Под его руководством бело-голубые провели 4 матча в чемпионате и Кубке России, в которых одержали одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. Напомним, ранее Гусев возглавлял команду в мае после ухода Марцела Лички.
Источник: "Матч ТВ"
Народный артист России и болельщик "Динамо" Лев Лещенко поддержал кандидатуру Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо"