Лещенко: я двумя руками за то, чтобы Гусев остался главным тренером "Динамо"

Народный артист России и болельщик "Динамо" Лев Лещенко поддержал кандидатуру Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо"
"Я двумя руками за то, чтобы Гусев остался. Конечно, от тренера зависит многое, но в такой ситуации, как сейчас, не думаю, что даже западный топ-тренер что-то сделал бы сразу. Надо шаг за шагом выправлять ситуацию", - сказал Лещенко.

Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" после ухода из московского клуба Валерия Карпина. Под его руководством бело-голубые провели 4 матча в чемпионате и Кубке России, в которых одержали одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. Напомним, ранее Гусев возглавлял команду в мае после ухода Марцела Лички.

Источник: "Матч ТВ"

