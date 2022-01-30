"Зенит" не планирует приобретать еще футболистов в зимнее трансферное окно", - сказал Медведев.
Напомним, что сегодня, 30 января, "Зенит" объявил о переходе нападающего Юри Алберто. 20-летний бразильский форвард перебрался в петербургский клуб из "Интернасьонала". Также сегодня "Зенит" объявил об уходе нападающего Сердара Азмуна из клуба. Иранский футболист присоединится к "Байеру" в зимнее трансферное окно.
Отметим, что нынешней зимой "Зенит" также пополнился защитником Арсеном Адамовым и нападающим Иваном Сергеевым. Адамов перешел из "Урала", Сергеев - из "Крыльев Советов".
Источник: РБ Спорт
Медведев: "Зенит" больше не планирует приобретать футболистов этой зимой
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб больше не планирует покупать игроков в нынешнее трансферное окно.
Фото: "Зенит"