Напомним, вчера Джордже Деспотович ушел из "Рубина", расторгнув трудовое соглашение с казанским клубом.
По данным источника, тульский "Арсенал" договорился о подписании контракта с сербским форвардом. В ближайшее время стороны подпишут соглашение. Все пункты согласованы.
Нападающий Джордже Деспотович выступал за "Рубин" с лета 2020 года. В текущем сезоне серб провел за казанский клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Контракт форварда с "Рубином" был рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 5 млн евро. В России Деспотович выступал также за "Оренбург" (2018-2020 гг.).
Источник: Чемпионат
Деспотович после ухода из "Рубина" назвал Казань негативным городом
СМИ: тульский "Арсенал" договорился о переходе Деспотовича
Нападающий Джордже Деспотович продолжит карьеру в тульском "Арсенале".
Фото: РПЛ