Терюшков: рассматриваем укрепление в защите, это Бруно Виана из "Браги"

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал о том, какие цели ставит клуб на завершение зимнего трансферного окна.

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Бруно Виана выступает за португальскую "Брагу" с 2018-го года. С того момента он провел за клуб 150 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи. Весь 2021-й год защитник провел в аренде в бразильском "Фламенго", за который провел 36 матчей



Контракт Виана истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2 млн евро.



Напомним, ранее сегодня "Химки" объявили о переходе форварда Дидье Ламкеля Зе на правах аренды из "Антверпена".





"Зимняя трансферная кампания "Химок" подходит к завершению, но мы сейчас рассматриваем укрепление позиции в защите, это Бруно Виана из "Браги". Ранее в СМИ писали, что у него будет зарплата около 164 тысяч евро, но она будет меньше в разы. Думаю, что договоримся, чтобы Бруно присоединился к команде, мы рассматриваем полноценный контракт", - цитирует Терюшкова ТАСС Бруно Виана выступает за португальскую "Брагу" с 2018-го года. С того момента он провел за клуб 150 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи. Весь 2021-й год защитник провел в аренде в бразильском "Фламенго", за который провел 36 матчейКонтракт Виана истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2 млн евро.Напомним, ранее сегодня "Химки" объявили о переходе форварда Дидье Ламкеля Зе на правах аренды из "Антверпена".