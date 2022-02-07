26 февраля ЦСКА в гостях в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги сыграет против "Спартака". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
"Сейчас я полностью готов. Очень хочу играть! Сложно возвращаться на поле после такой паузы, но вы сами видите, что я работаю без ограничений, и очень жду, когда наконец возобновится сезон. Я чувствую себя хорошо. Готов играть по 90 минут хоть каждый матч! Матч со "Спартаком"? О да, это главное российское класико! Хочу принять в нем участие. Команда отдаст все силы на поле!" - приводит слова Фукса Bobsoccer.
Защитник Бруно Фукс перешел в ЦСКА летом 2020 года из "Интернасьонала" за 8 млн евро. Контракт бразильца с "армейцами" рассчитан до 30 июня 2025 года.
В текущем сезоне 22-летний футболист провел 2 матча в РПЛ и 1 игру в рамках Кубка России, результативными действиями не отметился. Всего в футболке ЦСКА Фукс сыграл в 4 матчах.
ЦСКА в турнирной таблице Российской Премьер-лиги занимает 4-е место, в активе москвичей 30 очков.
Фукс: хочу сыграть в матче ЦСКА - "Спартак". Это главное российское класико
Защитник ЦСКА Бруно Фукс поделился ожиданиями от первого официального матча "армейцев" в 2022 году.
Фото: РПЛ