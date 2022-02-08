Ранее СМИ сообщили, что "Зенит" рассматривает вариант с приобретением Сафонова по окончании текущего сезона.
"Как отношусь к слухам по Сафонову? Не знаю, у кого появилась такая новость. Я не слышал", - цитирует Семака официальный сайт "Зенита".
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов в текущем сезоне провел 17 матчей, в которых пропустил 16 мячей. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 млн евро.
Ранее издание Torcedores сообщило, что "Краснодар" интересуется вратарем "Гремио" Габриэлем Грандо. По данным источника, "быки" ищут замену голкиперу Матвею Сафонову, который летом может сменить клубную прописку.
Семак отреагировал на слухи о том, что "Зенит" хочет приобрести Сафонова
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал слухи о том, что петербуржцы летом могут приобрести вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова.
Фото: РПЛ