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Семак отреагировал на слухи о том, что "Зенит" хочет приобрести Сафонова

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал слухи о том, что петербуржцы летом могут приобрести вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова.
Фото: РПЛ
Ранее СМИ сообщили, что "Зенит" рассматривает вариант с приобретением Сафонова по окончании текущего сезона.

"Как отношусь к слухам по Сафонову? Не знаю, у кого появилась такая новость. Я не слышал", - цитирует Семака официальный сайт "Зенита".

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов в текущем сезоне провел 17 матчей, в которых пропустил 16 мячей. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 млн евро.

Ранее издание Torcedores сообщило, что "Краснодар" интересуется вратарем "Гремио" Габриэлем Грандо. По данным источника, "быки" ищут замену голкиперу Матвею Сафонову, который летом может сменить клубную прописку.


Теги: Семак Сафонов Зенит Краснодар
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