С большой долей вероятности, 21-летний Поплевченков заключит контракт с "Кубанью". Этот клуб искал голкипера 2000 года рождения или младше.
Отметим, что в нынешнем сезоне Поплевченков один раз сыграл за "Спартак-2", пропустив пять голов от "Нефтехимика", когда московская команда в первом тайме осталась в меньшинстве после того, как красную карточку получил Тимур Акмурзин. Встреча состоялась в 17-м туре ФНЛ и завершилась победой "Нефтехимика" со счетом 5:0.
Источник: Матч ТВ
Вратарь "Спартака" близок к подписанию контракта с "Кубанью"
Фото: "Кубань"