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Вратарь "Спартака" близок к подписанию контракта с "Кубанью"

Вратарь "Спартака" Артем Поплевченков отправился в расположение "Кубани".
Фото: "Кубань"
С большой долей вероятности, 21-летний Поплевченков заключит контракт с "Кубанью". Этот клуб искал голкипера 2000 года рождения или младше.

Отметим, что в нынешнем сезоне Поплевченков один раз сыграл за "Спартак-2", пропустив пять голов от "Нефтехимика", когда московская команда в первом тайме осталась в меньшинстве после того, как красную карточку получил Тимур Акмурзин. Встреча состоялась в 17-м туре ФНЛ и завершилась победой "Нефтехимика" со счетом 5:0.

Источник: Матч ТВ


Теги: Поплевченков Спартак Кубань Российские трансферы
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