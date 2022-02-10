Тренер "Краснодара" Фарке: для меня лимит на легионеров - совсем не проблема

Главный тренер "Краснодара" Даниэль Фарке рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в РПЛ.

Фото: "Краснодар"





"Для меня это совсем не проблема. Мне нравится моя команда. Конечно, нужно быть внимательным и знать, кто из иностранных футболистов включен в заявку. Но я не вижу проблемы", - сказал Фарке.



Напомним, что Фарке занял пост главного тренера "Краснодара" в минувшем месяце. До этого он тренировал "Норвич" в 2017-2021 годах.



Источник: Журналисты напомнили наставнику "Краснодара", что в составе команды сейчас восемь легионеров, включая травмированного форварда Джона Кордобу. Восемь легионеров - максимально дозволенное число иностранцев для клубов в заявке на РПЛ. В связи с этим Фарке спросили, мешает ли ему лимит."Для меня это совсем не проблема. Мне нравится моя команда. Конечно, нужно быть внимательным и знать, кто из иностранных футболистов включен в заявку. Но я не вижу проблемы", - сказал Фарке.Напомним, что Фарке занял пост главного тренера "Краснодара" в минувшем месяце. До этого он тренировал "Норвич" в 2017-2021 годах.Источник: Спорт-Экспресс