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Парфенов: Бакаев может подойти "Краснодару", но ему не надо уходить из "Спартака"

Бывший игрок "Спартака" Дмитрий Парфенов высказался о возможном переходе полузащитника "красно-белых" Зелимхана Бакаева в "Краснодар".
Фото: "Спартак"
Ранее СМИ сообщили, что Бакаев может перейти в "Краснодар" по завершении сезона на правах свободного агента. Отмечалось, что "быки" собираются предложить контракт игроку.

По мнению Парфенова, Бакаев может подойти "Краснодару". При этом Зелимхану все же не стоит уходить из "Спартака", считает бывший игрок "красно-белых".

"Бакаев может подойти "Краснодару", под его стиль, в который старается играть команда. Если они заинтересованы в подписании этого футболиста, значит, изучали, смотрели за ним. Сейчас у "Краснодара" новый тренер, может, у него свое видение игры. Но я считаю, что Бакаеву никуда переходить не надо", - сказал Парфенов.

Отметим, что контракт Бакаева со "Спартаком" действует до окончания нынешнего сезона. В текущем розыгрыше РПЛ 25-летний футболист провел 16 матчей и сделал три голевые передачи.

Источник: РБ Спорт


Теги: Парфенов Бакаев З Спартак Краснодар
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