"Самошников остается в "Рубине" в это трансферное окно. Был ли интерес из Европы? Да, был. Об этом поговорим позже", - приводит слова Моисеева "РБ Спорт".
Напомним, Самошников выступает за "Рубин" с 2020-го года, когда перебрался из московского "Торпедо". До этого он также выступал за "Шинник", "Арарат" и "Велес". В нынешнем сезоне Самошников провел 14 матчей за казанцев, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость крайнего защитника в 3,5 млн евро.
"Рубин" ушел на зимний перерыв на десятом месте в РПЛ. В активе команды Леонида Слуцкого 22 очка в 18 встречах.
Агент: по Самошникову был интерес из Европы, но он остается в "Рубине"
Агент Евгений Моисеев, представляющий интересы защитника "Рубина" Ильи Самошникова рассказал о будущем своего клиента.
Фото: РПЛ