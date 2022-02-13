"Чтобы ситуацию четко описать, нужно посмотреть документы к закону, который уже принят. А они пока не вышли. Как будет осуществляться выдача FAN ID? Что будет давать получение паспорта болельщика? FAN ID может оказаться документом, за которым никуда не надо будет ходить. Я не берусь давать характеристику, поскольку еще не видел документов. Гадать на кофейной гуще бесполезно", - цитирует Медведева "КП Спорт".
17 декабря Госдума приняла закон о Fan ID в третьем чтении. Спустя две недели президент РФ Владимир Путин подписал его. Fan ID - паспорт болельщика, который необходимо будет получить, чтобы присутствовать на стадионе. Фанаты нескольких клубов РПЛ выразили протест против введения данного закона.
Ранее фанаты нескольких клубов РПЛ выступили против введения Fan ID. Многие из объединений активных фанатов заявили, что не будут оформлять паспорта болельщика. О своем протесте заявляли в том числе фанаты "Зенита".
Медведев: не берусь давать оценку Fan ID, поскольку еще не видел документов. Гадать на кофейной гуще бесполезно
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мнением о законе по Fan ID, который должен вступить в силу летом.
Фото: ФК "Зенит"