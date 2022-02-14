Ожидается, что новое соглашение Оздоева с "Зенитом" будет рассчитано на два сезона.
Отметим, что действующее соглашение Оздоева с петербуржцами рассчитано до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в четыре миллиона евро.
В нынешнем сезоне Оздоев провел четыре матча в РПЛ и не сумел отличиться результативными действиями. При этом существенную часть сезона он пропустил из-за травмы. "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, в активе петербургской команды 38 очков.
Источник: РБ Спорт
Источник: новый контракт Оздоева с "Зенитом" будет рассчитан на два сезона
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев вскоре продлит контракт с петербургским клубом.
Фото: "Зенит"