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Источник: новый контракт Оздоева с "Зенитом" будет рассчитан на два сезона

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев вскоре продлит контракт с петербургским клубом.
Фото: "Зенит"
Ожидается, что новое соглашение Оздоева с "Зенитом" будет рассчитано на два сезона.

Отметим, что действующее соглашение Оздоева с петербуржцами рассчитано до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне Оздоев провел четыре матча в РПЛ и не сумел отличиться результативными действиями. При этом существенную часть сезона он пропустил из-за травмы. "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, в активе петербургской команды 38 очков.

Источник: РБ Спорт


Теги: Оздоев Зенит
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