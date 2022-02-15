По ходу игры у форварда "Венсюсселя" Вессама Абу Али возникли проблемы со здоровьем. Игрок получил удар по ребрам вследствие столкновения. После этого он почувствовал дискомфорт при дыхании. Абу Али на носилках вынесли за пределы поля. Футболиста увезла в больницу машина скорой помощи.
Отметим, что матч "Динамо" - "Венсюссель" проходит в эти минуты. Счет встречи - 2:2.
Источник: Sport24
Гол Захаряна принес "Динамо" ничью в контрольном матче с РФШ
На матче "Динамо" игрока увезли в больницу из-за боли при дыхании после столкновения с соперником
В товарищеском матче московского "Динамо" с "Венсюсселем" игрок датской команды получил серьезное повреждение и сразу был отправлен в больницу.
Фото: smotrim.ru