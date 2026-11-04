"Нижний Новгород" одержал волевую победу над "Енисеем" в Кубке России

"Нижний Новгород" выиграл у "Енисея" в рамках 6-го раунда Пути регионов Кубка России и прошел в следующий этап.

Фото: ФК "Нижний Новгород"

Счет в матче открыл полузащитник красноярского клуба Александр Ломакин. Далее голами отличились футболисты нижегородцев: правый вингер Глеб Пополитов и форвард Владимир Игнатенко. Итоговый счет - 2:1 в пользу гостей.



Кубок России



Путь регионов. Раунд 6



Голы: Ломакин, 9 - Пополитов, 37, Игнатенко, 45.



"Енисей": Сорокин, Гюрджан, Чуканов, Шершов (Луташев, 57), Масловский, Кокоев (Кравцов, 78), Канаплин, Печура, Ломакин, Мазурин, Окладников (Раткович, 46).



"Нижний Новгород": Имамов, Евгеньев, Каккоев, Шильников, Коледин, Майга (Ермаков, 67), Калинский, Бобёр (Сарвели, 58), Соколов (Ивлев, 78), Пополитов (Комиссаров, 67), Игнатенко (Грулев, 58).



Предупреждения: Каккоев, 90, Канаплин, 90+3.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Енисей