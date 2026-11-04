Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Енисей
1 - 2 1 2
Нижний НовгородЗавершен
Ленинградец
14:00
СКА-ХабаровскНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
АЕК Афины
20:45
Реал МадридНе начат
Фенербахче
20:45
ЛиверпульНе начат
Ланс
23:00
КомоНе начат
Викинг
23:00
СабахНе начат
РБ Лейпциг
23:00
Манчестер СитиНе начат
Славия
23:00
АрсеналНе начат
ПСВ
23:00
БрюггеНе начат
Боруссия Д
23:00
БетисНе начат
Порту
23:00
НаполиНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ренн
18:30
ОлимпиакосНе начат

"Нижний Новгород" одержал волевую победу над "Енисеем" в Кубке России

"Нижний Новгород" выиграл у "Енисея" в рамках 6-го раунда Пути регионов Кубка России и прошел в следующий этап.
Фото: ФК "Нижний Новгород"
Счет в матче открыл полузащитник красноярского клуба Александр Ломакин. Далее голами отличились футболисты нижегородцев: правый вингер Глеб Пополитов и форвард Владимир Игнатенко. Итоговый счет - 2:1 в пользу гостей.

Кубок России

Путь регионов. Раунд 6

Голы: Ломакин, 9 - Пополитов, 37, Игнатенко, 45.

"Енисей": Сорокин, Гюрджан, Чуканов, Шершов (Луташев, 57), Масловский, Кокоев (Кравцов, 78), Канаплин, Печура, Ломакин, Мазурин, Окладников (Раткович, 46).

"Нижний Новгород": Имамов, Евгеньев, Каккоев, Шильников, Коледин, Майга (Ермаков, 67), Калинский, Бобёр (Сарвели, 58), Соколов (Ивлев, 78), Пополитов (Комиссаров, 67), Игнатенко (Грулев, 58).

Предупреждения: Каккоев, 90, Канаплин, 90+3.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится