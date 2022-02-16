"Бутафория, а не лимит. Нужно убрать это поганое слово". Колосков - о лимите на легионеров "13+12"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на возможное введение в РПЛ лимита на легионеров "13+12".

Фото: РИА Новости





"Ну какой же это тогда лимит, если 13 легионеров в заявке будет? На поле всего-навсего 11 человек. В таком случае вообще слово "лимит" надо ликвидировать и написать, что в заявке должно быть 8 футболистов с российскими паспортами, 4 воспитанника и 13 иных игроков. Ну какой это лимит-то? Бутафория, а не лимит", - приводит слова Колоскова



Колосков заявил, что отрицательно относится к такому формату лимита на легионеров. По его мнению, в чемпионате России должен действовать лимит "6+5" на поле.



Напомним, сейчас в чемпионате России действует лимит по схеме "8+17" т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. При этом все иностранные футболисты из заявки могут одновременно находиться на поле.



[media=Источник: клубы РПЛ будут платить 5 тысяч рублей за сыгранную минуту легионера до 23 лет и 10 тысяч, если игрок старше] Ранее появилась информация, что РФС согласовал с Министерством спорта РФ новый формат лимита на легионеров в РПЛ. Согласно новым правилам, клубы РПЛ смогут включить в заявку до 13 иностранцев и не менее 12 российских игроков, четыре из которых должны быть воспитанниками системы клуба."Ну какой же это тогда лимит, если 13 легионеров в заявке будет? На поле всего-навсего 11 человек. В таком случае вообще слово "лимит" надо ликвидировать и написать, что в заявке должно быть 8 футболистов с российскими паспортами, 4 воспитанника и 13 иных игроков. Ну какой это лимит-то? Бутафория, а не лимит", - приводит слова Колоскова Sport24 Колосков заявил, что отрицательно относится к такому формату лимита на легионеров. По его мнению, в чемпионате России должен действовать лимит "6+5" на поле.Напомним, сейчас в чемпионате России действует лимит по схеме "8+17" т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. При этом все иностранные футболисты из заявки могут одновременно находиться на поле.[media=Источник: клубы РПЛ будут платить 5 тысяч рублей за сыгранную минуту легионера до 23 лет и 10 тысяч, если игрок старше]