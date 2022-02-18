Уже к 18-й минуте петербуржцы проигрывали со счетом 0:2. Но "Зенит" к 28-й минуте сумел отыграть 2 мяча. Третий гол сине-бело-голубые пропустили в конце первого тайма.
Ответный матч в Севилье состоится в следующий четверг, 24 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Отметим, что Россия опустилась на десятое место в рейтинге УЕФА. В таблице коэффициентов УЕФА Россию обошла Шотландия.
"Давайте к футболу относиться объективно. Если на данный момент выступление России на Олимпиаде расценивается, я так понимаю, как успешное, то что вы хотите от футбола, где наша сборная на 35-м месте в рейтинге ФИФА, а наша лига - 10-я в Европе? Нужно притормозить со своими ожиданиями от наших футболистов, клубов и сборной. Так будет честнее", - цитирует Черданцева Матч ТВ.
На данный момент в копилке сборной России на Зимних Олимпийских играх в Пекине 27 медалей: 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых. В медальном зачете Россия идет на 9-м месте. Первое место в зачете у Норвегии.
Черданцев - о поражении "Зенита": что вы хотите от футбола, где сборная на 35-м месте, а лига - 10-я в Европе?
Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев высказался о поражении "Зенита" от "Бетиса" в Лиге Европы (2:3).
Фото: ФК "Зенит"