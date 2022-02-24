24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. В связи с этим сегодня появилась информация, что финал Лиги чемпионов этого года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, будет перенесен в другую страну.
"За последними событиями следят все. Судьбы тесно переплетены. Говорить нечего. Кто-то спит, кто-то нет. Всё это мешает и отвлекает. В глобальном смысле нет ничего важнее жизни людей. Футбол — важная её часть, но не самая главная", - цитирует Семака "Чемпионат".
"Зенит" сегодня сыграл вничью с "Бетисом" в ответном матче 1/16 Лиги Европы (0:0). В первом матче питерцы уступили своему сопернику (2:3), поэтому сине-бело-голубые покинули турнир.
Семак: за последними событиями следят все. Нет ничего важнее жизни людей
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал военную спецоперацию российских войск на Украине.
Фото: ФК "Зенит"