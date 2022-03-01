— С одной стороны, Федор забил хороший гол. С другой, в игру команды еще не вмонтирован, немножечко ее тормозил. Когда вместо него вышел Тюкавин, динамовцы сразу заиграли быстрее, — цитирует Белоуса "СЭ".
32-летний Смолов вернулся в московское "Динамо" из "Локомотива" в зимнее трансферное окно, подписав контракт до лета 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий в общей сложности провёл 23 матча во всех турнирах, забив восемь голов.
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Белоус — о Смолове: забил хороший гол, но в игру команды еще не вмонтирован, немножечко ее тормозил
Бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус высказался о игре нападающего "Динамо" Фёдора Смолова в матче 19-го тура РПЛ с "Химками" (3:0).
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