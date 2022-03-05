Отметим, что сейчас клубы должны еженедельно проводить тестирование на коронавирус, в том числе перед турами.
По данным источника, сейчас клубы договорились об отмене ПЦР-тестов. Чтобы правило вступило в силу, должно пройти несколько бюрократических процедур. Лига готовит письмо в РФС, который рассмотрит заявление и согласует изменения в санитарный регламент.
На этой неделе в Москве и Санкт-Петербурге отменили QR-коды в общественных местах. Это также коснется мероприятий связанных со спортом.
Лидирует в таблице чемпионата России "Зенит". Петербургский клуб в 19 матчах набрал 41 очко. На 2 очка от сине-бело-голубых отстает "Динамо" (39 очков). Тройку замыкает "Сочи" (34 очка). В зоне вылета располагаются "Уфа" (15-е место, 16 очков) и "Химки" (16-е место, 14 очков).
Источник: РБ Спорт
СМИ: клубам РПЛ больше не придется регулярно тестировать игроков на коронавирус
Клубы РПЛ договорились об отмене постоянных ПЦР-тестов для футболистов.
Фото: РПЛ