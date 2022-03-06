"Сегодня был приличный "Спартак". Так сложилось. Может мы ещё матча три сыграли бы и все выиграли. Верю ли в чемпионство? Верю, и это не из-за того, что мы идём наверху. Надеюсь, в тройке будем точно", - приводит слова Скопинцева "Матч ТВ".
Напомним, "Динамо" сегодня на своем поле уступило "Спартаку" со счетом 0:2. Забитыми мячами отличились Шамар Николсон и Квинси Промес. В концовке первого тайма две желтые карточки за несколько минут получил Гильермо Варела за два фола на Зелимхане Бакаеве. В итоге бело-голубые провели вторую половину в меньшинстве и не смогли отыграться.
"Динамо" сохранило вторую позицию в турнирной таблице, но победа "Зенита" над "Уфой" позволит питерцам оторваться от бело-голубых на пять очков. Сейчас в активе команды Сандро Шварца 39 очков, у подопечных Сергея Семака - 41.
В следующем туре "Динамо" в гостях сыграет с тульским "Арсеналом". Встреча состоится 12 марта.
Скопинцев: верю в чемпионство. Надеюсь, в тройке будем точно
Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев после поражения от "Спартака" (0:2) рассказал, какими видит перспективы "Динамо" в завершающей стадии сезона
Фото: РПЛ