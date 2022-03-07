- Мы подали протест по Кухте, ждем рассмотрения, какой будет результат. Рассматривается протест, чтобы "Локомотиву" присудили техническое поражение, конечно, об этом говорим. Думаю, что это будет рассмотрено 10 марта, - передает слова Терюшкова ТАСС.
6 марта "Локомотив" победил "Химки" со счетом 3:2 в матче 20 тура Российской премьер-лиги. При этом в составе "железнодорожников" в матче принял участие новичок команды - чешский нападающий Ян Кухта, который был удален в последнем матче за свой предыдущий клуб "Славию" и не успел отбыть дисквалификацию в чемпионате Чехии.
Пять голов, удаление, незабитый пенальти. «Локомотив» переиграл «Химки» в остросюжетном РПЛ-триллере
Терюшков: "Химки" подали протест по Кухте, ждем рассмотрения
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков сообщил о поданном в КДК РФС протесте на участие чешского нападающего "Локомотива" Яна Кухты в матче 20 тура РПЛ между этими клубами.
Фото: РПЛ