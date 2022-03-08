Ранее об интересе со стороны каталонского клуба к 27-летнему бразильскому футболисту сообщал Sport.es.
"Не занимайтесь пустыми домыслами", - приводит слова Медведева "СЭ".
Защитник Дуглас Сантос перешел в "Зенит" в 2019 году из "Гамбурга". В текущем сезоне 27-летний бразильский футболист провел 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 4 голевыми передачами. Всего за петербургский клуб Сантос сыграл в 99 матчах и забил 3 гола. Контракт защитника с "Зенитом" рассчитан до лета 2026 года.
Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами на срок до 30 июня.
СМИ: защитник "Зенита" Дуглас Сантос попал в сферу интересов "Барселоны"
"Не занимайтесь пустыми домыслами". Гендиректор "Зенита" - об интересе "Барселоны" к Дугласу Сантосу
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе "Барселоны" к защитнику клуба Дугласу Сантосу.
Фото: ФК "Зенит"