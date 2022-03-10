"КДК отклонил нашу жалобу. По нашему мнению, те доводы, которые были озвучены коллегами из "Локомотива", не могут быть приняты и засчитаны. Ждем мотивировочное решение КДК для того, чтобы принять решение — будем ли обращаться с заявлением в апелляционный комитет РФС, чтобы возобновить эту историю. Он должен был отбывать дисквалификацию в рамках 20-го тура РПЛ", - приводит слова Терюшкова "Матч ТВ".
Напомним, в 20-м туре "Локомотив" переиграл "Химки" со счетом 3:2. За "Химки" дубль оформил Дидье Ламкель Зе, а в составе "железнодорожников" отличились Вильсон Изидор, Гирано Керк и Ян Кухта, забивший победный гол.
В ходе встречи появилась информация, что Кухта не имел права выходить на поле, поскольку был дисквалифицирован за удаление в последнем матче за чешскую "Славию". В связи с этим представители "Химок" заявили, что подали протест на результат матча. Сегодня стало известно, что КДК РФС отклонил протест.
Терюшков: Кухта должен был отбывать дисквалификацию в матче с "Химками"
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что КДК РФС отклонил протест "Химок" на матч с "Локомотивом".
Фото: РПЛ