"Химки" собираются оспорить решение КДК не присуждать "Локомотиву" техническое поражение

Об этом сообщает Чемпионат.
Напомним, в 20-м туре "Локомотив" переиграл "Химки" со счетом 3:2. За "Химки" дубль оформил Дидье Ламкель Зе, а в составе "железнодорожников" отличились Вильсон Изидор, Гирано Керк и Ян Кухта, забивший победный гол.
В ходе встречи появилась информация, что Кухта не имел права выходить на поле, поскольку был дисквалифицирован за удаление в последнем матче за чешскую "Славию". В связи с этим представители "Химок" заявили, что подали протест на результат матча. Сегодня стало известно, что КДК РФС отклонил протест.
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Фото: ФК "Химки"