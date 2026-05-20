Агент Тюкавина оценил сезон форварда "Динамо"

- Костя выдал хороший сезон, вышел на уровень выше, чем был у него до травмы. Со стороны видны улыбки и голы, но не многие знают, сколько он индивидуально работал, пахал. Забил и отдал он много, провел достойный сезон, - приводит слова Сафонова "Матч ТВ".
Несмотря на длительное восстановление после разрыва крестообразных связок, Тюкавин всё равно остался одним из лидеров атаки бело-голубых. В активе форварда 19 результативных действий за сезон: нападающий забил 13 мячей и ещё шесть раз ассистировал партнёрам в 31 встрече во всех турнирах.
Московское "Динамо" завершило чемпионат России на седьмой позиции, набрав 45 очков.