Урал
0 - 1 0 1
Динамо МхЗавершен
Ротор
0 - 2 0 2
АкронЗавершен

Фрайбург
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм

Агент Тюкавина оценил сезон форварда "Динамо"

Агент Алексей Сафонов прокомментировал выступление нападающего "Динамо" Константина Тюкавина в завершившемся сезоне.
Представитель футболиста отметил, что форвард сумел выйти на новый уровень, несмотря на тяжёлую травму.

- Костя выдал хороший сезон, вышел на уровень выше, чем был у него до травмы. Со стороны видны улыбки и голы, но не многие знают, сколько он индивидуально работал, пахал. Забил и отдал он много, провел достойный сезон, - приводит слова Сафонова "Матч ТВ".

Несмотря на длительное восстановление после разрыва крестообразных связок, Тюкавин всё равно остался одним из лидеров атаки бело-голубых. В активе форварда 19 результативных действий за сезон: нападающий забил 13 мячей и ещё шесть раз ассистировал партнёрам в 31 встрече во всех турнирах.

Московское "Динамо" завершило чемпионат России на седьмой позиции, набрав 45 очков.

