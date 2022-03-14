Агент Бегича рассказал, покинет ли футболист "Рубин"

Велибор Квргич, агент защитника казанского "Рубина" Сильвие Бегича, не знает о дальнейшей судьбе своего клиента.

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28-летний Бегич стал футболистом "Рубина" в 2019 году, перейдя из "Оренбурга" за 1,2 миллиона евро. В нынешнем сезоне хорватский защитник боснийского происхождения также выступал на правах аренды за самарские "Крылья Советов". В общей сложности в текущей кампании Бегич в 21 матче забил один гол.



Соглашение Бегича и "Рубина" истекает в 2023 году.



"Рубин" приостановил контракт с третьим легионером — Пока Сильвие в России. Не знаю, что будет дальше. Мы все следим за развитием ситуации, — приводит слова агента Sport24 28-летний Бегич стал футболистом "Рубина" в 2019 году, перейдя из "Оренбурга" за 1,2 миллиона евро. В нынешнем сезоне хорватский защитник боснийского происхождения также выступал на правах аренды за самарские "Крылья Советов". В общей сложности в текущей кампании Бегич в 21 матче забил один гол.Соглашение Бегича и "Рубина" истекает в 2023 году.