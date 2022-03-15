Об этом сообщает РБ Спорт.
По информации источника, этот вопрос может быть поднят 22 марта на общем собрании клубов РПЛ. Отмечается, что интерес к возвращению чемпионата на систему "весна-осень" появился после слов бывшего игрока "Зенита" Андрея Аршавина.
С сезона-2012/13 в РПЛ действует система "осень - весна". Последний раз чемпионат России по системе "весна-осень" проходил в 2010 году. Сезон-2011/12 был переходным и длился полтора года.
28 февраля УЕФА и ФИФА выступили с совместным заявлением, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. Сегодня, 15 марта, CAS оставил в силе запрет УЕФА на участие российских клубов в турнирах под эгидой организации.
Аршавин предложил вернуть чемпионат России на систему "весна-осень"
Клубы РПЛ могут обсудить возвращение чемпионата на систему "весна-осень"
Клубы Российской Премьер-лиги могут обсудить переход чемпионата на систему "весна-осень".
Фото: РПЛ