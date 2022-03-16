В "Нижнем Новгороде" заявили, что Игбун находится в расположении клуба

Заместитель генерального директора "Нижнего Новгорода" Игорь Кудряшов прокомментировал информацию о том, что Сильвестр Игбун покинул расположение команды.

Фото: ФК "Нижний Новгород"





Напомним, вчера в СМИ появилась информация, что Игбун намерен воспользоваться правом, предоставленным ФИФА, и приостановить свой контракт с "Нижним Новгородом". При этом его соглашение с нижегородцами действует до конца сезона, поэтому для него приостановка может означать полноценный уход из клуба.



Игбун перебрался в "Нижний Новгород" в зимнее трансферное окно в статусе свободного агента. Ранее он выступал за "



"Игбун пока находится в расположении клуба. Настроение уйти у него присутствует, но он в команде. Вероятность ухода есть", - приводит слова Кудряшова РИА Новости Спорт Напомним, вчера в СМИ появилась информация, что Игбун намерен воспользоваться правом, предоставленным ФИФА, и приостановить свой контракт с "Нижним Новгородом". При этом его соглашение с нижегородцами действует до конца сезона, поэтому для него приостановка может означать полноценный уход из клуба.Игбун перебрался в "Нижний Новгород" в зимнее трансферное окно в статусе свободного агента. Ранее он выступал за " Динамо " и "Уфу" в РПЛ. Нигериец успел провести за "Нижний" два матча, в которых не отметился результативными действиями.