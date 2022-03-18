Пиняев: понимаю - не сделал еще ничего такого, чтобы привлечь внимание журналистов

Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев дал комментарий о своем отношении к появлениям в информационном пространстве.

Фото: ПФК "Крылья Советов"





17-летний атакующий полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев перешел в самарский клуб из ФК "Чертаново" в июле 2021 года в возрасте 16 лет, сумма трансферной компенсации составила 500 тысяч евро. В текущем сезоне футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах (19 в Российской премьер-лиге и 2 в Кубке России), забил в них 3 гола и отдал 3 результативных передачи. В домашнем матче 21 тура чемпионата России против " - Беречь меня не нужно, сам себя берегу. Знаю, когда стоит появляться в публичном пространстве, когда - нет. Но понимаю: не сделал еще ничего такого, чтобы привлечь внимание журналистов. Сначала хочу поиграть в футбол и раскрыться, а уже потом что-то рассказывать. По этой причине стараюсь пока избегать прессы, - передает слова Пиняева Matchtv.ru 17-летний атакующий полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев перешел в самарский клуб из ФК "Чертаново" в июле 2021 года в возрасте 16 лет, сумма трансферной компенсации составила 500 тысяч евро. В текущем сезоне футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах (19 в Российской премьер-лиге и 2 в Кубке России), забил в них 3 гола и отдал 3 результативных передачи. В домашнем матче 21 тура чемпионата России против " Зенита " на 90+1 минуте Пиняев выполнил навес на Матео Барача, который стал результативным пасом и позволил "Крыльям Советов" добыть ничью во встрече с лидером турнирной таблицы (1:1).