В "Химках" объяснили, почему РПЛ нужно увеличивать до 18 команд

Старший помощник главного тренера "Химок" Денис Попов рассказал, почему РПЛ нужно увеличивать до 18 команд.

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Ранее сообщалось, что Российская Премьер-Лига может быть увеличена до 18 команд. Сейчас в чемпионате России выступает 16 команд. В нынешнем сезоне 16 место турнирной таблицы РПЛ после 21 тура занимает подмосковная команда.



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— Вот смотрите: если нас на целый сезон убрали из еврокубков и из турниров сборных, то чем и как заполнять возникшие паузы? На мой взгляд, нельзя и ФНЛ оставлять без мест выхода в РПЛ, — приводит слова Попова "Спорт уик-энд" Ранее сообщалось, что Российская Премьер-Лига может быть увеличена до 18 команд. Сейчас в чемпионате России выступает 16 команд. В нынешнем сезоне 16 место турнирной таблицы РПЛ после 21 тура занимает подмосковная команда.