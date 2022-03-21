Решение вынес Ленинский районный суд Тамбова.
В ноябре 2021 года правоохранительными органами в Московском регионе был задержан один из владельцев и бывший спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков. Суд заключил под стражу функционера сроком на 2 месяца. Затем арест был продлен до 23 марта.Худяков обвиняется по делу о мошенничестве. Представитель управления МВД по Тамбовской области объяснил источнику, что речь идет о мошенничестве с финансированием футбольного клуба.
Отметим, что в январе 2021 года руководство "Тамбова" подало иск о признании организации банкротом. В октябре Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил исковое заявление.
По итогам прошлого сезона "Тамбов" вылетел из Российской Премьер-лиги. Клуб прекратил существование из-за отсутствия финансирования. Половину сезона 2020/21 тамбовчане провели с игроками, которые были арендованы у других клубов.
Источник: РИА Новости
Арест бывшего спортивного директора "Тамбова" продлили еще на два месяца
Арест бывшего спортивного директора футбольного клуба "Тамбов" Павла Худякова продлен до 23 мая.
Фото: ФК "Тамбов"