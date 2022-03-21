"Андрей не собирается заканчивать карьеру, время покажет". Агент Семенова - о будущем игрока

Сергей Базанов, агент защитника "Ахмата" Андрея Семенова ответил на вопросы по поводу конфликта между главным тренером грозненцев Андреем Талалаевым и футболистом.

Фото: РПЛ





"Ничего никак не прокомментирую, потому что не разговаривал ни с кем по этому поводу", - сказал агент.



Сегодня



"Надо дождаться ряда решений РФС, посмотреть, будет трансформирована Премьер-Лига или нет. До лета еще достаточно много времени. Андрей не собирается заканчивать карьеру, поэтому время покажет", - добавил Базанов.



Защитник Андрей Семенов выступает за "Ахмат" с 2014 года. В текущем сезоне 32-летний футболист провел 20 матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился. В общей сложности за грозненский клуб Семенов сыграл в 237 матчах, в которых забил 6 голов и стал автором 4 результативных передач.



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"Ахмат" опроверг информацию о штрафе и лишении Семенова капитанской повязки Вчера телеграм-канал " Мутко против" сообщил, что Семенов поссорился с главным тренером грозненцев Андреем Талалаевым после матча 22-го тура РПЛ с " Локомотивом " (2:3) и был лишен капитанской повязки и оштрафован на 500 тысяч рублей."Ничего никак не прокомментирую, потому что не разговаривал ни с кем по этому поводу", - сказал агент.Сегодня Metaratings сообщил, что "Ахмат" не готов удовлетворить финансовые запросы Семенова по новому контракту и летом игрок может стать свободным агентом."Надо дождаться ряда решений РФС, посмотреть, будет трансформирована Премьер-Лига или нет. До лета еще достаточно много времени. Андрей не собирается заканчивать карьеру, поэтому время покажет", - добавил Базанов.Защитник Андрей Семенов выступает за "Ахмат" с 2014 года. В текущем сезоне 32-летний футболист провел 20 матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился. В общей сложности за грозненский клуб Семенов сыграл в 237 матчах, в которых забил 6 голов и стал автором 4 результативных передач.Источник: РБ Спорт