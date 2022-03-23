Об этом сообщает "СЭ".
Напомним, ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что на собрании клубов, которое проходило накануне, большинство проголосовало за увеличение количества команд в РПЛ до 18. С 1998 года чемпионат России состоит из 16 команд.
Кроме того, ранее сообщалось, что клубы также лоббируют введения моратория на вылет в этом сезоне, который позволит всем командам, выступающим сейчас в высшем российском дивизионе, сохранить свои места.
По текущему регламенту из РПЛ напрямую вылетают две последние команды. При этом клубы, которые находятся на 13-м и 14-м местах должны провести переходные матчи с третьей и четвертой командой из ФНЛ.
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Источник: исполком РФС не одобрил расширение РПЛ до 18 команд
Исполком РФС в среду, 23 марта, отказался утверждать расширение РПЛ до 18 команд.
Фото: РФС