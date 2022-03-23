Матчи Скрыть

Сделать ставку

СМИ: РФС отказал клубам в отмене вылета из РПЛ в текущем сезоне

Исполком РФС не одобрил мораторий на вылет из РПЛ в ФНЛ в текущем сезоне.
Фото: РПЛ
Сегодня, 23 марта, в Москве проходит заседание Исполкома РФС.

По информации "РБ Спорт", исполком РФС отказал клубам в моратории на вылет из РПЛ в сезоне-2021/22. Это значит, что в текущем сезоне Российскую Премьер-лигу покинут два клуба напрямую и еще два попадут в стыковые матчи с клубами ФНЛ.

Ранее стало известно, что исполком РФС отказался утверждать расширение РПЛ до 18 команд.

Накануне президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что на собрании клубов, которое проходило вчера, большинство проголосовало за увеличение количества команд в РПЛ до 18. С 1998 года чемпионат России состоит из 16 команд.

Кроме того, ранее сообщалось, что клубы также лоббируют введения моратория на вылет в этом сезоне, который позволит всем командам, выступающим сейчас в высшем российском дивизионе, сохранить свои места.

Источник: РФС не одобрил расширение РПЛ до 18 команд


Теги: РФС РПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится

Последние новости

Федун: судьи работают как последний день
Семин поддерживает решение не расширять РПЛ 2
"Рубин" не исключает, что Кварацхелия продолжит карьеру в Грузии
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 36
Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов 9
Президент "Урала": отказ от расширения РПЛ - неверное решение. Спортивный принцип отвержен 5
Федун: есть вариант, что Россию исключат из ФИФА и УЕФА 6
Источник: Хашимото приостановил контракт с "Ростовом" 1
Определилась дата матча 1/4 финала Кубка России "Алания" - "Зенит"
Гинер: ЦСКА обязательно будет бороться за чемпионство в этом сезоне 6
"Спартак" рассчитывает на скорое восстановление Селихова
РФС подробнее изучит предложение о ротации клубов между РПЛ и ФНЛ по итогам сезона 2
СМИ: РФС отказал клубам в отмене вылета из РПЛ в текущем сезоне 10
Источник: исполком РФС не одобрил расширение РПЛ до 18 команд 9
Захарян назвал самый тяжелый момент в карьере
СМИ: Абрамович может купить турецкий "Гезтепе" 12
Захарян: в будущем хочется поиграть в сильном европейском чемпионате 9
Александр Дюков вручил почетный знак Вячеславу Колоскову
"Шикарно". Гинер - о положении дел в ЦСКА 3
Селихов, скорее всего, будет готов к матчу с "Локомотивом"
Дюков: какие решения будут приняты на исполкоме РФС? Правильные 8
ЦСКА проведет товарищеский матч с "Нижним Новгородом"
"Послушаем, что скажут". Федун - перед исполкомом РФС
Понтус Вернблум поделился причинами раннего завершения карьеры футболиста 2
Файзулин: надеюсь, санкции снимут как можно быстрее - не хочется, чтобы чемпионат России стал междусобойчиком 5
Погба - о случаях депрессии: всё началось при Жозе Моуринью 1
Селихов покинул расположение сборной России 7
Файзулин: не стал бы говорить, что уровень РПЛ упал. Скорее всего, он серьезно понизится летом
Габулов - о возможности снятия «Химок» с чемпионата: мы не входим в число клубов с проблемами
СМИ: Бэйл, пропускающий матчи «Реала» с февраля, тренируется в сборной без ограничений
Все новости
-