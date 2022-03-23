СМИ: РФС отказал клубам в отмене вылета из РПЛ в текущем сезоне

Исполком РФС не одобрил мораторий на вылет из РПЛ в ФНЛ в текущем сезоне.

Фото: РПЛ





По информации



Ранее стало известно, что исполком РФС отказался утверждать расширение РПЛ до 18 команд.



Накануне президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что на собрании клубов, которое проходило вчера, большинство проголосовало за увеличение количества команд в РПЛ до 18. С 1998 года чемпионат России состоит из 16 команд.



Кроме того, ранее сообщалось, что клубы также лоббируют введения моратория на вылет в этом сезоне, который позволит всем командам, выступающим сейчас в высшем российском дивизионе, сохранить свои места.



Источник: РФС не одобрил расширение РПЛ до 18 команд Сегодня, 23 марта, в Москве проходит заседание Исполкома РФС.По информации "РБ Спорт" , исполком РФС отказал клубам в моратории на вылет из РПЛ в сезоне-2021/22. Это значит, что в текущем сезоне Российскую Премьер-лигу покинут два клуба напрямую и еще два попадут в стыковые матчи с клубами ФНЛ.Ранее стало известно, что исполком РФС отказался утверждать расширение РПЛ до 18 команд.Накануне президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что на собрании клубов, которое проходило вчера, большинство проголосовало за увеличение количества команд в РПЛ до 18. С 1998 года чемпионат России состоит из 16 команд.Кроме того, ранее сообщалось, что клубы также лоббируют введения моратория на вылет в этом сезоне, который позволит всем командам, выступающим сейчас в высшем российском дивизионе, сохранить свои места.