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СМИ: загребское "Динамо" готово предложить Ловрену контракт, если он откажется возвращаться в "Зенит"

"Динамо" из Загреба готово предложить хорватскому защитнику "Зенита" Деяну Ловрену контракт до конца сезона, если он решит не возвращаться в Россию.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, Ловрен до сих пор не принял финального решения о возвращении в "Зенит" после матчей за сборную Хорватии, и не уведомлял клуб из Санкт-Петербурга о приостановке контракта.

Отмечается, если защитник решит не возвращаться в Россию, скорее всего, Ловрен останется в Хорватии до конца сезона. Загребское "Динамо" готово предложить ему временный контракт. В связи с ограниченными вариантами в Европе Ловрен может подписать его.

Защитник Деян Ловрен перешел в "Зенит" в 2020 году из "Ливерпуля". В текущем сезоне 32-летний футболист провел 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. После зимней паузы хорват еще не выходил на поле. Контракт Ловрена с "Зенитом" рассчитан до лета 2023 года.


Теги: Ловрен Динамо Загреб Зенит Российские трансферы
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