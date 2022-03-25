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Малафеев - об интересе "Зенита" к Ахметову: кажется, что идет спекуляция на фоне переподписания контракта с ЦСКА

Экс-футболист "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал информацию об интересе питерцев к полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову.
Фото: ФК "Зенит"
"Мне кажется, возможно, идёт просто спекуляция на фоне переподписания игроком контракта с ЦСКА или же выбивание цены в переговорах с "Зенитом". Это типичная история для агентского бизнеса и всего, что с ним связано", - цитирует Малафеева "Metaratings".

Сегодня появилась информация, что "Зенит" заинтересован в том, чтобы подписать Ильзата Ахметова в летнее трансферное окно. Контракт Ильзата с "армейцами" истекает в конце сезона, поэтому полузащитник уже сейчас может вести переговоры с другими клубами. Кроме того, сегодня сообщалось, что зимой Ахметова пытался приобрести "Рубин", но тренерский штаб "армейцев" не отпустил полузащитника в другую команду.

В нынешнем сезоне Ахметов провел 21 матч за клуб во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.


Теги: Малафеев Зенит Ахметов ЦСКА
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