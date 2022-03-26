"Химки" подали апелляцию", - сказал Габулов.
Напомним, в 20-м туре "Локомотив" переиграл "Химки" со счетом 3:2. За "Химки" дубль оформил Дидье Ламкель Зе, а в составе "железнодорожников" отличились Вильсон Изидор, Гирано Керк и Ян Кухта, забивший победный гол.
В ходе встречи появилась информация, что Кухта не имел права выходить на поле, поскольку был дисквалифицирован за удаление в последнем матче за чешскую "Славию". В связи с этим представители "Химок" заявили, что подали протест на результат матча.
10 марта стало известно, что КДК РФС отклонил протест.
Источник: ТАСС
"Химки" подали апелляцию на решение КДК РФС по делу Кухты
Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов сообщил, что клуб подал апелляцию на решение КДК РФС об отказе присудить "Локомотиву" техническое поражение.
Фото: ФК "Химки"