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"Химки" подали апелляцию на решение КДК РФС по делу Кухты

Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов сообщил, что клуб подал апелляцию на решение КДК РФС об отказе присудить "Локомотиву" техническое поражение.
Фото: ФК "Химки"
"Химки" подали апелляцию", - сказал Габулов.

Напомним, в 20-м туре "Локомотив" переиграл "Химки" со счетом 3:2. За "Химки" дубль оформил Дидье Ламкель Зе, а в составе "железнодорожников" отличились Вильсон Изидор, Гирано Керк и Ян Кухта, забивший победный гол.

В ходе встречи появилась информация, что Кухта не имел права выходить на поле, поскольку был дисквалифицирован за удаление в последнем матче за чешскую "Славию". В связи с этим представители "Химок" заявили, что подали протест на результат матча.

10 марта стало известно, что КДК РФС отклонил протест.

Источник: ТАСС


Теги: Химки Габулов Локомотив
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