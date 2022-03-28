Накануне Турецкая футбольная федерация сообщила, что Языджи пропустил тренировку перед товарищеским матчем со сборной Италии. Отмечалось, что у игрока ЦСКА легкая травма.
"У Юсуфа ничего серьезного. Это была просто спазматическая боль, вызванная усталостью. К нему прислушиваются в качестве меры предосторожности. Он выйдет на поле уже в следующем матче", - приводит слова агента Sport24.
Юсуф Языджи до конца сезона арендован ЦСКА. Права на игрока принадлежат "Лиллю". В 5 матчах за армейский клуб турецкий футболист забил 6 голов и стал автором 2 результативных передач.
Сборная Турции 24 марта проиграла Португалии (1:3) в полуфинальном стыковом матче отбора ЧМ-2022.
"У Юсуфа ничего серьезного. Он сыграет уже в следующем матче". Агент - о травме игрока
Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал информацию о том, что футболист получил травму в расположении сборной Турции.
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