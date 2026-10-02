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В сборной России показали капитанскую повязку на игру с Намибией

Стало известно, как будет выглядеть капитанская повязка сборной России на товарищеский матч против Намибии.
Фото: Rusfootball.info
В эти минуты в Екатеринбурге проходит предматчевая пресс-конференция главного тренера Валерия Карпина и игроков сборной России. На ней футболисты продемонстрировали повязку, с которой капитан выведет команду на товарищеский матч против Намибии.

Встреча состоится завтра, 3 октября, на стадионе "Екатеринбург Арена" и начнется в 18:00 по московскому времени.

Напомним, полузащитник Александр Головин, который был капитаном сборной России в игре с Ираном (2:0), пропустит поединок из-за полученного повреждения.

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