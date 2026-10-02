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Карпин: если мы несерьезно отнесемся к матчу с Намибией, могут быть плачевные последствия

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего матча с Намибией.
Фото: РФС / Сборная России
- Все команды из Африки выносливые, несерьезно относиться точно не стоит. Нигерия играла с Гвинеей Бисау, проиграла 0:3. Если мы несерьезно отнесемся к матчу с Намибией, могут быть плачевные последствия.

- Почему не вызвали Горшкова и Олейникова?

- У нас были вызваны 25 полевых игроков - сколько, 40 должны вызывать? Вызвал тех, кого вызывал.

- С кем хотели бы провести товарищеский матч из топ команд?

- А кто на первом месте в рейтинге? Испания? Значит, с Испанией хотелось бы сыграть, с Аргентиной, Францией.

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