Карпин: если мы несерьезно отнесемся к матчу с Намибией, могут быть плачевные последствия

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего матча с Намибией.

Фото: РФС / Сборная России

- Все команды из Африки выносливые, несерьезно относиться точно не стоит. Нигерия играла с Гвинеей Бисау, проиграла 0:3. Если мы несерьезно отнесемся к матчу с Намибией, могут быть плачевные последствия.



- Почему не вызвали Горшкова и Олейникова?



- У нас были вызваны 25 полевых игроков - сколько, 40 должны вызывать? Вызвал тех, кого вызывал.



- С кем хотели бы провести товарищеский матч из топ команд?



- А кто на первом месте в рейтинге? Испания? Значит, с Испанией хотелось бы сыграть, с Аргентиной, Францией.