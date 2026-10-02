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Быстров ответил, помог ли бы Дзюба "Спартаку"

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о возможном возвращении Артёма Дзюбы в "Спартак".
Фото: ФК "Акрон"
По мнению экс-полузащитника, подобный трансфер на нынешнем этапе карьеры 38-летнего форварда выглядел бы необычно для клуба РПЛ.

- Не знаю, помог бы он или нет, но это было бы смешно, если бы такой переход состоялся! Премьер-лига - не медиафутбол всё-таки, - цитирует Быстрова "РБ Спорт".

Сейчас форвард находится без клуба после ухода из "Акрона".

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