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Быстров ответил, помог ли бы Дзюба "Спартаку"
Сегодня, 20:49
Бывший футболист
сборной России
Владимир Быстров высказался о возможном возвращении Артёма Дзюбы в "
Спартак
".
Фото: ФК "Акрон"
По мнению экс-полузащитника, подобный трансфер на нынешнем этапе карьеры 38-летнего форварда выглядел бы необычно для клуба РПЛ.
- Не знаю, помог бы он или нет, но это было бы смешно, если бы такой переход состоялся! Премьер-лига - не медиафутбол всё-таки, - цитирует Быстрова
"РБ Спорт"
.
Сейчас форвард находится без клуба после ухода из "Акрона".
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Владимир Быстров
Артем Дзюба
Спартак
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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