Карпин пошутил о возможном матче сборной России на Мальдивах

Фото: РФС

- Конкретно это не станет фактором, про это я не думал. Придется завтра их выпустить, чтобы поддерживали местные.- Все футболисты молодежки близки к вызову в основную сборную России. Выделять кого-то специально... Есть футболисты, которые больше играют - Маринкин, Окишор, Кондаков, Массалыга - мы их знаем и обсуждаем с тренером молодежной сборной. Опять же, не хотелось кого-то выделять. Дорога всем открыта.- На рейтинг не стоит обращать внимание, я приводил пример Нигерии и Гвинеи-Бисау. По поводу Индонезии - пригласите, если через недельку еще где-нибудь на Мальдивах сыграем, вообще идеально будет. Это шутка была, если что. Есть РФС - обращайтесь к нему.- Может и получит - это раз. Во-вторых, я полностью не согласен по поводу игры Тюкавина. Вы смотрите статистику и что-то там определяете. Чтобы делать передачи, нужно получать мяч - он его не получает, потому что до него он не доходит. По моему мнению, Тюкавин провел один из лучших матчей за сборную. При мней, по крайней мере.- Читал, слышал. Кто играл? Слышал, что Слуцкий был тренером. Даже не знаю, что оценивать. Что за игра? Кто играл? Сыграть в шоу, как вы говорите, наверное можно, но причем здесь сборная? Алексея Миранчука тоже вызывать из США, чтобы он играл?Даниил Нахлёсткин,