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Карпин пошутил о возможном матче сборной России на Мальдивах

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался в преддверии товарищеского матча со сборной Намибии.
Фото: РФС
- В сборной России есть Мингиян Бевеев и Арсен Адамов, выступавшие за "Урал". Станет ли это фактором, чтобы выпустить их в игре с Намибией, ведь их знают и помнят в Екатеринбурге, будут дополнительно поддерживать.

- Конкретно это не станет фактором, про это я не думал. Придется завтра их выпустить, чтобы поддерживали местные.

- Молодежная сборная параллельно проводит свои матчи - есть ли футболисты, которые близки к основной сборной?

- Все футболисты молодежки близки к вызову в основную сборную России. Выделять кого-то специально... Есть футболисты, которые больше играют - Маринкин, Окишор, Кондаков, Массалыга - мы их знаем и обсуждаем с тренером молодежной сборной. Опять же, не хотелось кого-то выделять. Дорога всем открыта.

- Россия сейчас на 35 месте в рейтинге ФИФА, Намибия - на 121-ом. Ранее сборная России играла с Брунеем, Вьетнамом и другими азиатскими командами. Как сборная России смотрит на то, чтобы сыграть с Индонезией?

- На рейтинг не стоит обращать внимание, я приводил пример Нигерии и Гвинеи-Бисау. По поводу Индонезии - пригласите, если через недельку еще где-нибудь на Мальдивах сыграем, вообще идеально будет. Это шутка была, если что. Есть РФС - обращайтесь к нему.

- Показалось, что Тюкавин выпал из игры в матче с Ираном. Кто будет основным с Намибией - может, Соболев получит игровое время?

- Может и получит - это раз. Во-вторых, я полностью не согласен по поводу игры Тюкавина. Вы смотрите статистику и что-то там определяете. Чтобы делать передачи, нужно получать мяч - он его не получает, потому что до него он не доходит. По моему мнению, Тюкавин провел один из лучших матчей за сборную. При мней, по крайней мере.

- Недавно медиафутбольная сборная России провела матч - как оцениваете перспективу проведения в будущем шоу-матча с медиафутбольной сборной?

- Читал, слышал. Кто играл? Слышал, что Слуцкий был тренером. Даже не знаю, что оценивать. Что за игра? Кто играл? Сыграть в шоу, как вы говорите, наверное можно, но причем здесь сборная? Алексея Миранчука тоже вызывать из США, чтобы он играл?

Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info

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