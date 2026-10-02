Сёмин назвал заслуженной награду Шварца по итогам сентября

- Шварца заслуженно признали тренером месяца в РПЛ. Когда твоя команда выиграла все матчи, то вариантов тут нет.
"Динамо" играло с блеском в сентябре и конце августа. Заслуга Шварца в этом большая. Он хорошо принял команду. Чемпионские амбиции? Могут поучаствовать в чемпионской гонке, если не сбавят после паузы, - приводит слова Сёмина "Советский спорт".
В сентябре "Динамо" под руководством Шварца выиграло все три встречи чемпионата - у "Спартака" (2:1), "Оренбурга" (1:0) и "Ростова" (3:0). Для немецкого тренера эта награда стала четвёртой в РПЛ после трёх аналогичных признаний в сезоне-2021/22. После девяти туров бело-голубые с 19 очками идут третьими и отстают от лидирующего "Краснодара" на два балла.