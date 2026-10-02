- Насколько адаптировались в сборной России, привыкли?
- Приезд сюда дает много положительных эмоций. Адаптировался в коллективе, в плане требований на поле - есть куда расти, над чем работать. Многое на теории и тренировках Валерий Георгиевич подсказывает, но принципы главные уже уловил.
Сборная России 3 октября встретится с Намибией на "Екатеринбург Арене". Начало игры - в 18:00 мск.
Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info
Умяров рассказал о работе с Карпиным в сборной России
Полузащитник "Спартака" и сборной России Наиль Умяров высказался перед товарищеским матчем национальной команды с Намибией.
Фото: РФС