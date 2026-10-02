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Умяров рассказал о работе с Карпиным в сборной России

Полузащитник "Спартака" и сборной России Наиль Умяров высказался перед товарищеским матчем национальной команды с Намибией.
Фото: РФС
- Насколько адаптировались в сборной России, привыкли?

- Приезд сюда дает много положительных эмоций. Адаптировался в коллективе, в плане требований на поле - есть куда расти, над чем работать. Многое на теории и тренировках Валерий Георгиевич подсказывает, но принципы главные уже уловил.

Сборная России 3 октября встретится с Намибией на "Екатеринбург Арене". Начало игры - в 18:00 мск.

Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info

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