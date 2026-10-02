Умяров рассказал о работе с Карпиным в сборной России

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- Приезд сюда дает много положительных эмоций. Адаптировался в коллективе, в плане требований на поле - есть куда расти, над чем работать. Многое на теории и тренировках Валерий Георгиевич подсказывает, но принципы главные уже уловил.Сборная России 3 октября встретится с Намибией на "Екатеринбург Арене". Начало игры - в 18:00 мск.Даниил Нахлёсткин,