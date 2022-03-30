- Я смотрел последние две игры "Ростова". Команда хорошо играет после возвращения Валерия Карпина. Последние два матча оставили положительные впечатления, "Ростов" выглядел неплохо, играли дисциплинированно. Сейчас для "Ростова" важен результат, - передает слова Калачева "РБ Спорт".
Главный тренер сборной России Валерий Карпин 10 марта вернулся на пост наставника "Ростова", который он покинул в августе 2021 года, чтобы возглавить национальную команду - теперь специалист совмещает обе должности. После возвращения Карпина желто-синие провели два выездных матча Российской премьер-лиги и набрали в них 4 очка, победив "Рубин" (2:1) и сыграв вничью с "Динамо" (1:1). В турнирной таблице чемпионата "Ростов" занимает 12-е место, набрав 22 очка в 21 матче и имея игру в запасе по сравнению с конкурентами.
Калачев: "Ростов" хорошо играет после возвращения Карпина. Сейчас важен результат
Экс-полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев прокомментировал игру желто-синих после возвращения на пост главного тренера Валерия Карпина.
Фото: РПЛ